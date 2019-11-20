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İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek EURO 2020'de 24 ülke mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin sona ermesiyle, 12 Haziran-12 Temmuz'da düzenlenecek organizasyona katılacak 24 milli takımdan 20'si belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda Fransa'yla birlikte EURO 2020 vizesi alan ülke oldu.

A Grubu'nda İngiltere-Çekya, B Grubu'nda Ukrayna-Portekiz, C Grubu'nda Almanya-Hollanda, D Grubu'nda İsviçre-Danimarka, E Grubu'nda Hırvatistan-Galler, F Grubu'nda İspanya-İsveç, G Grubu'nda Polonya-Avusturya, I Grubu'nda Belçika-Rusya, J Grubu'nda ise İtalya-Finlandiya gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı elde etti.

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A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020 finalleri kura çekimi 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. EURO 2020'ye katılacak son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

DİĞER 4 BİLETE 16 ADAY

EURO 2020 için son 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. B ve D Grupları'nda takımlar belli olurken, A ve C Grupları'ndaki ekipler ise yarın netleşecek.

Her grupta yer alan 4 takım arasında yarı final eşleşmeleri olacak. Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak.

B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda yer alıyor. D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ile Belarus var.

A Grubu'nda İzlanda, C Grubu'nda ise İskoçya, Norveç ve Sırbistan yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'ın ise A veya C Grubu'na yarın UEFA tarafından yapılacak açıklamasıyla dahil olacak.

Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

BAZI GRUPLAR BELLİ OLDU

EURO 2020'de bazı gruplarda yer alacak milli takımlar, ev sahibi ülkeler nedeniyle belli oldu.

Netleşen eşleşmeler şöyle.

A Grubu: İtalya

B Grubu: Rusya, Danimarka

C Grubu: Hollanda

D Grubu: İngiltere

E Grubu: İspanya

F Grubu: Almanya

İLK KEZ 12 ÜLKEDE

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

ROMA'DA BAŞLAYACAK LONDRA'DA BİTECEK

EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak. A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.
Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı euro 2020 2020 avrupa futbol şampiyonası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
grup ne olursa olsun bu gençlerde iş var kim çıkarsa çıksın en az çeyrek final bekliyorum bizi yenebilirler ama ezemezler o günler bitti inşallah
işallah bngrubuna düşeriz
f gurubuna düşeceğiz görün bakın
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