EURO 2020'de gruplarda hangi takımlar var, Türkiye'nin rakipleri kimler?

Avrupa Futbol Şampiyonası bugün başlıyor. Her ne kadar resmi kısaltması EURO 2020 olsa da 2021'de yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak. Bu nedenle, turnuva 11 farklı kentte oynanacak.

UEFA, turnuva maçlarına evsahipliği yapacak kentlerde statlara kapasitelerinin yüzde 25'i kadar seyircinin güvenli bir şekilde alınmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.

Turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

Gruplarda hangi takımlar var?

Kasım ayı sonunda yapılan kura çekimi sonucunda, Türkiye, finallerde A Grubu'nda yer alacak.

Türkiye'nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre bulunuyor.

A Grubu'nda takımlar maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü kentlerinde oynayacak.

Çekilen kura sonucunda gruplar şöyle oluştu:

EURO 2020'nin diğer turnuvalardan farkı ne?

EURO 2020, ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60'ıncı yılı vesilesiyle özel bir formatta oynanacak.

Turnuvada 24 takım yer alıyor. Maçların 12 farklı kentte oynanması öngörülüyordu ancak Bilbao'nun çıkartılmasıyla bu sayı 11'e düştü.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihinde daha önce sadece iki kez, 2000 ve 2008'de turnuva iki ülkede organize edilmişti.

EURO 2000 Hollanda ve Belçika'da, EURO 2008 Avusturya ve İsviçre'de düzenlenmişti.

EURO 2020'yi benzersiz yapan bir diğer özellik de koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli oynanacak olması.

Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede?

Türkiye, turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 11 Haziran Cuma TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maç ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile İsviçre arasında 12 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00'da oynanacak.

Gruptaki diğer maçlar şöyle:

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna geçilecek. Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nun ikincisi Danimarka, Finlandiya, Belçika ve Rusya'nın yer aldığı B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Bu karşılaşma Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak.

A Grubu'nun birincisinin rakibi ise Hollanda, Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı C Grubu'nun ikincisi olacak. Bu maçın oynanacağı yer ise Londra'daki Wembley Stadı.

Her iki maçın oynanma tarihi 26 Haziran Cumartesi.

Maçlar nerelerde oynanacak?

Turnuvada altı grupta maçların oynanacağı kentler şunlar:

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint-Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Sevilla (İspanya)

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

Maçların oynanacağı diğer kentler şunlar:

Londra / İngiltere (Wembley, kapasite: 90 bin). Final, yarı final maçları, iki son 16 maçı, üç grup maçı Glasgow / İskoçya (Hampden Park, kapasite: 51 bin) Üç grup, bir son 16 maçı Amsterdam / Hollanda (Johan Cruyff Arena, kapasite: 54 bin). Üç grup, bir son 16 maçı Kopenhag / Danimarka (Parken Stadı, kapasite: 38 bin). Üç grup, bir son 16 maçı Münih / Almanya (Futbol Arena Münih, kapasite: 70 bin). Üç grup, bir çeyrek final maçı Roma / İtalya (Roma Olimpiyat Stadı, kapasite: 68 bin). Üç grup, bir çeyrek final maçı Budapeşte / Macaristan (Puskas Arena, kapasite: 68 bin). Üç grup, bir son 16 maçı St Petersburg / Rusya (Krestovsky Stadı, kapasite: 61 bin). Altı grup, bir çeyrek final maçı Bükreş / Romanya (Arena Nationala, kapasite: 54 bin). Üç grup, bir son 16 maçı Bakü / Azerbaycan (Bakü Olimpiyat Stadı, kapasite: 69 bin). Üç grup, son çeyrek final maçı Sevilla / İspanya (Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu 43 bin). Üç grup, son çeyrek final maçı

'Ölüm grubu' hangisi?

Futbolda bu tarz turnuvalarda en zorlu takımların birbiriyle oynayacağı durumlar için kullanılan "ölüm grubu"nun EURO 2020'de F Grubu olacağı belirtiliyor.

Son dünya şampiyonu Fransa, son Avrupa Şampiyonu Portekiz ve eski Dünya Kupası şampiyonu Almanya, F Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. Grubun dördüncü takımı ise Macaristan.

Böylece tarihte ikinci kez son Avrupa Şampiyonu ile son Dünya Şampiyonu aynı gruba düşmüş oldu. En son Euro 1992'de aynı durum gerçekleşmiş ve grup maçında Hollanda, Almanya'yı yenmişti.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, "Ölüm grubu bu" diye konuştu.

Türkiye elemeleri nasıl geçti?

Türkiye, elemelerde son Dünya Şampiyonu Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile birlikte H Grubu'nda yer aldı.

Türkiye, grubu, yedi galibayet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 23 puan alarak Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı ve EURO 2020 finallerinde yer almaya hak kazandı.

A Milli Takım daha önce 1996, 2000, 2008 ve 2016'da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma başarısı göstermişti.