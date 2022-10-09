EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada tüm detaylar belli oldu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUBU BELLİ OLDU

-Hırvatistan

-Galler

-Ermenistan

-Türkiye

-Letonya

İŞTE GRUPLARIN DAĞILIMI

GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAY-OFF

A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Yunanistan

Kazakistan

Gürcistan



