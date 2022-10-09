SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

09.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi ile turnuvadaki rakipleri belli oldu. Toplam 6 torbanın olduğu kura çekilişinde 4'üncü torbadan katılan Türkiye'nin kesin rakipleri belli oldu. 53 ülkenin katıldığı elemelerde, 10 grup yer alıyor. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunuyor. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grubumuz belli oldu! İşte turnuvaya ait tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada tüm detaylar belli oldu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUBU BELLİ OLDU

1b222e2835a04c8fb7b5b853dd14d8ff

-Hırvatistan
-Galler
-Ermenistan

-Türkiye

-Letonya

İŞTE GRUPLARIN DAĞILIMI

Screenshot_1

GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAY-OFF

632461e9ae298b39cc76b1c5

A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek. Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023’te sona erecek. Almanya’nın ev sahipliğindeki şampiyona ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

UssXNPjBPUC01PXdm01gEQ

Yunanistan

Kazakistan

Gürcistan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EURO 2024'te rakiplerimiz belli oluyor!EURO 2024'te rakiplerimiz belli oluyor!
Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...
Wanda Nara'nın paylaşımı yürek hoplattı...Wanda Nara'nın paylaşımı yürek hoplattı...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı euro 2024 a milli futbol takımı a milli takım grup kura çekimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

Türkiye, Fatih Terim için itiraf edilen bu skandalı konuşuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

UEFA Avrupa Ligi'nde favori Fenerbahçe! Taraftarı heyecan sardı...

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

Ne yaptın Nwakaeme! Suudi Arabistan'da gündem oldu...

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Galatasaray'ın ilgilendiği Ronaldo'nun yeni durağı hayranlarını şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.