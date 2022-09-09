EuroBasket’in son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu

FIBA EuroBasket 2022’nin grup aşamasında bu akşam oynanan Sırbistan – Polonya ve İtalya – Büyük Britanya karşılaşmalarının da tamamlanmasıyla birlikte ilk turun sonuna geldik.

Son 16 heyecanına artık sayılı saatler kala bu turda gerçekleşecek 8 eşleşmenin tümü belli oldu.

10 ile 11 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak olan karşılaşmaların sonunda 8 takım, adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazanacak.

Huzurlarınızda Son 16 turu eşleşmelerinin tamamı:

Almanya – Karadağ | 10 Eylül Cumartesi | 18.00

İspanya – Litvanya | 10 Eylül Cumartesi | 20.45

Slovenya – Belçika | 10 Eylül Cumartesi | 14.45

Fransa – Türkiye | 10 Eylül Cumartesi | 12.00

Yunanistan – Çekya | 11 Eylül Pazar

Sırbistan – İtalya | 11 Eylül Pazar

Ukrayna – Polonya | 11 Eylül Pazar

Hırvatistan – Finlandiya | 11 Eylül Pazar

NOT: 11 Eylül tarihinde oynanacak olan karşılaşmaların başlama saatleri henüz açıklanmadı.

(Eurohoops)

