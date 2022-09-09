EuroBasket’in son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu

FIBA EuroBasket 2022’nin grup aşamasında bu akşam oynanan Sırbistan – Polonya ve İtalya – Büyük Britanya karşılaşmalarının da tamamlanmasıyla birlikte ilk turun sonuna geldik.
Son 16 heyecanına artık sayılı saatler kala bu turda gerçekleşecek 8 eşleşmenin tümü belli oldu.
10 ile 11 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak olan karşılaşmaların sonunda 8 takım, adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazanacak.
Huzurlarınızda Son 16 turu eşleşmelerinin tamamı:
Almanya – Karadağ | 10 Eylül Cumartesi | 18.00
İspanya – Litvanya | 10 Eylül Cumartesi | 20.45
Slovenya – Belçika | 10 Eylül Cumartesi | 14.45
Fransa – Türkiye | 10 Eylül Cumartesi | 12.00
Yunanistan – Çekya | 11 Eylül Pazar
Sırbistan – İtalya | 11 Eylül Pazar
Ukrayna – Polonya | 11 Eylül Pazar
Hırvatistan – Finlandiya | 11 Eylül Pazar
NOT: 11 Eylül tarihinde oynanacak olan karşılaşmaların başlama saatleri henüz açıklanmadı.
(Eurohoops)
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