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EuroBasket’in son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu

09.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket’in son 16 turundaki eşleşmelerin hepsi belli oldu.

EuroBasket’in son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu

FIBA EuroBasket 2022’nin grup aşamasında bu akşam oynanan Sırbistan – Polonya ve İtalya – Büyük Britanya karşılaşmalarının da tamamlanmasıyla birlikte ilk turun sonuna geldik.

Son 16 heyecanına artık sayılı saatler kala bu turda gerçekleşecek 8 eşleşmenin tümü belli oldu.

10 ile 11 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak olan karşılaşmaların sonunda 8 takım, adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazanacak.

Huzurlarınızda Son 16 turu eşleşmelerinin tamamı:

Almanya – Karadağ | 10 Eylül Cumartesi | 18.00

İspanya – Litvanya | 10 Eylül Cumartesi | 20.45

Slovenya – Belçika | 10 Eylül Cumartesi | 14.45

Fransa – Türkiye | 10 Eylül Cumartesi | 12.00

Yunanistan – Çekya | 11 Eylül Pazar

Sırbistan – İtalya | 11 Eylül Pazar

Ukrayna – Polonya | 11 Eylül Pazar

Hırvatistan – Finlandiya | 11 Eylül Pazar

NOT: 11 Eylül tarihinde oynanacak olan karşılaşmaların başlama saatleri henüz açıklanmadı.

(Eurohoops)

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