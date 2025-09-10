EuroLeague 2026 Final Four'un adresi belli oldu!

THY EuroLeague Final Four, 2026 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Telekom Center Arena’da (eski adıyla OAKA) gerçekleşecek.

9 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ

EuroLeague yönetimi, Final Four için Atina ve Belgrad arasında seçim yaptı. Atina’nın 9 milyon Euro’luk ödeme taahhüdü, organizasyonun Yunanistan’da düzenlenmesinde etkili oldu.

4'ÜNCÜ KEZ...

Atina, daha önce 1993, 2000 ve 2007 yıllarında Final Four’a ev sahipliği yapmıştı. 2026’daki etkinlik, şehrin bu prestijli organizasyona dördüncü kez ev sahipliği yapmasını sağlayacak.