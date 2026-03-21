Euroleague’de 32. haftanın ardından

Euroleague’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Olimpia Milano’yu mağlup ederken, A. Efes konuk ettiği Monaco’ya kaybetti.

Euroleague’de 32. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştığı Olimpia Milano’yu 79-75’lik skorla yendi. A. Efes ise evinde Monaco’ya 98-93 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Kızılyıldız’a 82-74’lük skorla üstünlük sağladı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Euroleague’de 2 maç sonra kazanan Fenerbahçe, 23. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Olympiakos 33 maçta 22 galibiyet, 11 mağlubiyetle averajla 2. sırada bulunuyor. Ligde 31 maç oynayan Hapoel Tel Aviv ise 20 galibiyet, 11 mağlubiyetle haftayı 3. sırada kapattı. A. Efes de 10 galibiyet, 22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 8 galibiyeti olan ASVEL var.
Euroleague’de 32. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Valencia Basket: 62 - Barcelona: 66
A. Efes: 93 - AS Monaco: 98
Hapoel Tel Aviv: 109 - Virtus Bologna: 91
Olympiakos: 90 - Baskonia: 80
Bayern Münih: 74 - Dubai Basketbol: 87
Paris Basketbol: 81 - Partizan: 90
Fenerbahçe Beko: 79 - Olimpia Milano: 75
Zalgiris Kaunas: 87 - Real Madrid: 85
Panathinaikos: 82 - Kızılyıldız: 74
ASVEL: 85 - Maccabi Tel Aviv: 89

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

