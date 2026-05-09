Ligin son haftasında Galatasaray'da Osimhen şoku!

Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Takımın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 79. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Nijeryalı golcü, kart sınırını geçti. Bu kartla birlikte Osimhen, Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyme hakkını kaybetti.
Galatasaray teknik heyeti, kritik Kasımpaşa karşılaşmasında yıldız futbolcusundan yararlanamayacak. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Osimhen’in yokluğu, sarı-kırmızılı ekip adına önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.
