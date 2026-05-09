Yunus Akgün 'Dalya' dedi! Galatasaray formasıyla 100. lig maçı

Galatasaray'ın öz kaynaklarından yetişen ve sarı-kırmızılı formayla adım adım efsaneleşen Yunus Akgün, kariyerinin en özel gecelerinden birini Antalyaspor deplasmanında yaşadı.

YUNUS AKGÜN "DALYA" DEDİ! GALATASARAY FORMASIYLA 100. SÜPER LİG MAÇI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yetişen ve her geçen sezon performansının üzerine koyan Yunus Akgün, Galatasaray forması altında istikrarını kanıtladı. Antalyaspor karşısında teknik direktör Okan Buruk tarafından sahaya sürülen Yunus, Süper Lig kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 100. kez boy göstermiş oldu.

LİDERLİK YOLUNDA ANLAMLI KİLOMETRE TAŞI

Yunus’un "Dalya" dediği bu özel maç, Galatasaray için sadece bir lig mücadelesi değil, şampiyonluk kapısını aralayacak en kritik eşiklerden biri olarak kayıtlara geçti.

TRİBÜNLERDEN VE CAMİA'DAN TAM DESTEK

Özellikle son dönemdeki skorer kimliği ve hırslı oyunuyla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus Akgün için Galatasaray kulübü ve taraftarlar sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı. "Bizim evladımız" mottosuyla desteklenen Yunus, 100. maçında sergilediği performansla bir kez daha güven tazeledi.