Euroleague'de Türk derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe finali

Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, Zaragoza'yı 63-56 yenerek EuroLeague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Euroleague'de Türk derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe finali
Burak Kavuncu

Avrupa’nın en büyük kupasında tarihi bir gün! Kadın basketbolunun zirvesi olan EuroLeague Women’da beklenen oldu ve iki Türk devi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için birbirine rakip oldu.

İSPANYA’DA GALATASARAY RESİTALİ: ZARAGOZA DEVRİLDİ!

Yarı final mücadelesinde ev sahibi Casademont Zaragoza ile karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring, müthiş bir direnç gösterdi. İspanyol taraftarların yoğun baskısı altında oynanan maçı 63-56 kazanan Sarı-Kırmızılılar, adını finale yazdırdı. Savunmadaki disipliniyle rakibini kilitleyen "Sarayın Sultanları", 2014’teki tarihi zaferinden sonra bir kez daha Avrupa’nın en büyüğü olmaya aday konumda.

FİNALDE "SÜPER" RANDEVU: RAKİP FENERBAHÇE OPET!

Günün diğer yarı finalinde İspanyol ekibi Spar Girona'yı 76-59'luk skorla rahat geçen son şampiyon Fenerbahçe Opet, finaldeki yerini önceden ayırtmıştı. Galatasaray’ın da Zaragoza engelini aşmasıyla birlikte EuroLeague Women finali bir "Türk Derbisi" ne dönüştü. Avrupa basketbolunun en prestijli kupası, bu sonuçla birlikte şimdiden Türkiye’ye gelmeyi garantiledi.

KUPA 19 NİSAN'DA SAHİBİNİ BULACAK

İki ezeli rakibi Avrupa'nın zirvesinde buluşturacak olan dev final, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak. Fenerbahçe üst üste üçüncü, toplamda ise üçüncü şampiyonluğu için sahaya çıkarken; Galatasaray 2014'ten sonra ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için savaşacak.

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Zirvede derin kayıp! Fenerbahçe son saniyelerde Rizespor'a takıldı

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak

