YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

29.05.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin son durağı Muğla oldu

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla Dalyan'da sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den 16 Mayıs'ta yola çıkan araçlar; Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye etabına Edirne'den başladı.

İstanbul, Ankara, Kapadokya, Adana, Mersin ve Antalya'dan geçen 7 araçlık kafile, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'ne ulaştı.

Dalyan turuna katılan ralliciler, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın verdiği startla, 12 kilometre yol katederek Radartepe mevkisine çıkarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu İztuzu plajını ziyaret etti.

Tur, ralliye katılanlara günün anısına verilen hediyelerle sona erdi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, Brüksel'den başlayan turu Muğla Dalyan'da sorunsuz bir şekilde bitirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini ve gastronomisini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Serin, "Pandemi bütün spor alanlarını olduğu gibi bizi de etkiledi. Birçok arkadaşımız buradan döndüğü zaman iki hafta evde karantinada olacağından dolayı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Biz yine de 'her şeye rağmen' sloganıyla Dalyan'a geldik." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında Dalyan'a üçüncü kez geldiklerini ifade eden Serin, şunları kaydetti:

"6 bin 500-7 bin kilometre yol geldik. Dalyan bizim için özel bir yer. Bazı şeyler ara verince unutulur düşüncesiyle bu heyecanı kaybetmemek için organizasyonu bu yıl da düzenledik. Umarım 2022 yılında daha heyecanlı daha çok katılımlı bir ralli olur. 2022 yılında Tuna'dan Orhun'a bir ralli olacak. İpek yolu rallisi. Onun hazırlığı da yapılacak. Ağustos ayında onun güzergah çalışmasını yapacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldüGÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:26
Yatsı
22:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.