İSTANBUL (AA) - Europap Tezol Kağıt’ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) onaylandı.

Europap Tezol Kağıt açıklamasına göre, Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasında yer alan ve sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan da üretim yapabilen az sayıdaki şirketten biri olan Europap Tezol Kağıt Borsa İstanbul’a geliyor. SPK, Europap Tezol Kağıt’ın halka arzına onay verdi.

Deniz Yatırım aracılığı ile ve ortak satış yöntemiyle halka açılacak olan Eurpoap Tezol Kağıt’ın 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si satışa sunulacak. Ek satışın da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Deniz Yatırım liderliğinde 33 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda uygulanacak yöntem ile hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak.

Haziran 2021 itibarıyla son 12 aylık toplam cirosu 682 milyon TL olan Europap Tezol Kağıt, halka arz ile kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Güçlü finansal yapısı itibarıyla kaynak ihtiyacı bulunmayan Europap Tezol Kağıt halka arzla, mevcut kurumsallığını daha da ileriye taşımayı ve özellikle yurt dışı piyasalarda bilinirliliğini artırmayı hedefliyor.

- Üç entegre üretim tesisi ile yaklaşık 30 ülkeye ihracat

Türkiye’nin güçlü temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol Kağıt, 2020 yılı İSO 500 listesinde 439. sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yayımlanan 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 37. sırada yer alıyor.

İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB’de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisi ile yıllık 86 bin tonluk kapasiteye sahip olan Europap Tezol Kağıt’ın, ayrıca 15’i İzmir’de, 7’si Mersin’de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor. Europap Tezol Kağıt, satışlarının yarısına yakınını yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ile yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor. TZE Global Dış Ticaret ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan "İhracatta İlk 1.000 Firma" listesinde 2019 yılı itibarıyla genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. sırada yer alıyor.

Europap Tezol Kağıt, hem kendi markaları hem de büyük zincir mağazalar için özel markalarla fason üretim yaptığı esnek iş modeli ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara dengeli dağılan istikrarlı bir satış hacmine sahip. Pandemi döneminde İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus’ta toplam 60 bin 752 metrekare kapalı, 111 bin 567 metrekare açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da başlayan kurum, Mersin’de dördüncü entegre kağıt üretim tesisi yatırımının 2022’de tamamlanması ile yıllık 130 bin tonluk bir kağıt üretim kapasitesine sahip olacak.

