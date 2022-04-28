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Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası

28.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurorepar Car Service'ten 799 liradan başlayan fiyatlarla periyodik bakım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Eurorepar Car Service, her marka ve modelden araca, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın Eurorepar Car Service hizmet noktalarında 799 TL'den başlayan fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunuyor.

Stellantis açıklamasına göre, Eurorepar Car Service, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aracını yaza hazırlamak isteyenlere yönelik yeni periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Bu kapsamda her marka ve modelden araca, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'e yakın Eurorepar Car Service hizmet noktalarında 799 TL'den başlayan fiyatlarla periyodik bakım hizmeti sunuluyor. Şirket, hizmetlerini 2 yıl parça ve işçilik garantisiyle desteklerken, periyodik bakım sonrası müşterilerine araçlarını dezenfekte ederek güvenle teslim ediyor.

Araç üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service noktalarındaki periyodik bakım hizmetinden faydalanmak isteyenler, haftanın her günü 24 saat online randevu alabiliyor.

Her periyodik bakımda motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat eden Eurorepar Car Service, eğer aracın üretici garantisi devam ediyorsa garantinin bozulmaması için ilgili standartlara da uyum göstererek bakım hizmetini sağlıyor.

Eurorepar hizmet noktalarında genel olarak ise lastik, akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik onarım gibi birçok hizmet sunuluyor.

Marka, sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka otomobilin doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı sağlıyor.

Eurorepar Car Service, avantajlı periyodik bakım kampanyalarının dışında 20 nokta kontrolünü de ücretsiz gerçekleştirerek rakiplerinden farklılaşıyor. Araç sahipleri, araçlarını muayene öncesi kontrol için Eurorepar Car Service noktasına getirdiklerinde muayene kontrolleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi teknik ekiplerden hizmet alabiliyor.

Muayene öncesi kontrol edilen araçlarda yapılan onarımlar nedeniyle muayenenin geçilememesi halinde gerekli düzeltmeler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 20 nokta kontrolü genel olarak; araç içi kontrol noktaları, araç etrafı kontrol noktaları, motor üzeri kontrol noktaları ve araç altı kontrol noktalarında gerçekleştiriliyor.

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