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  4. Ev almanın tamda zamanı

Ev almanın tamda zamanı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Mehmet Kırkık, ev almayı düşünenler için şuanda tüm şartların uygun olduğunu ifade etti.Geçtiğimiz yıl emlak sektörü artan maliyetler nedeniyle durgunlaşmış, alım ve satım oranlarında büyük oranda düşüş yaşanmıştı.Konut faizlerinde yapılan indirimin artından sektörde olumlu yönde gelişmeler yaşandığını ifade eden MEMDER Başkanı Mehmet Kırkık, ev almayı düşünenler için uyarılarda bulunarak, “Son zamanlarda faizlerin düşmesiyle gerek sıfır gerekse ikinci el evlerin satışında büyük bir hareketlilik yaşanmakta.

Ev almanın tamda zamanı

Milas Emlak Müşavirleri Derneği (MEMDER) Başkanı Mehmet Kırkık, ev almayı düşünenler için şuanda tüm şartların uygun olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz yıl emlak sektörü artan maliyetler nedeniyle durgunlaşmış, alım ve satım oranlarında büyük oranda düşüş yaşanmıştı.
Konut faizlerinde yapılan indirimin artından sektörde olumlu yönde gelişmeler yaşandığını ifade eden MEMDER Başkanı Mehmet Kırkık, ev almayı düşünenler için uyarılarda bulunarak, “Son zamanlarda faizlerin düşmesiyle gerek sıfır gerekse ikinci el evlerin satışında büyük bir hareketlilik yaşanmakta. Sıfır konutlar için yüzde 0.79 ikinci eller için yüzde 0.99 faiz oranları ve geçen yıl inşaat maliyetlerine gelen zamlarla artışı ilerleyen günlerde fiyatlara yansıyarak yapacağı etki düşünüldüğünde vatandaşlarımızın bütçelerine uygun ev almalarının tamda zamanı olduğunu düşünüyorum. Bence ev almayı planlayan vatandaşlarınız bu fırsatı kaçırmamalı ve iyi değerlendirmelidir. Öte yandan ileri ki zamanlarda yapılması düşünülen gerçek değer üzerinden yapılması planlanan satışlar göze alındığında inşaat maliyetindeki artışların henüz fiyatlara yansımamış olması bu zamanların ev sahibi olmak için uygun ve doğru bir zamandır” dedi.

Binalar için enerji kimlik belgesi alınması konusunun tapu dairelerindeki satış ve kira şerhi işlemlerinde 01 Ocak 2020’den itibaren uygulamaya başlanıldığını, enerji kimlik belgesi olmayan binalar için tapudaki satışlarda herhangi bir mağduriyet doğurmadığını belirten Kırkık, “Alıcı ve satıcının sözlü olarak var ya da yok şeklindeki beyanı resmi senete yazılmak suretiyle işlem yapılabilmekte. Ancak şahsi kanım ilerleyen süreçte elektrik kullanımlarında kilovat bazında EKB olanla olmayan hatta sınıfına göre elektrik ücretlendirmesi yapılacağını tahmin ediyorum. Tapudaki bir yenilikte taşınmazın satışı alıcı ve satıcı farklı il veya ilçe müdürlüklerinden gerçekleştirebilecek olunmasıdır. Mesela satışa konu gayrimenkul Milas’ta alıcı ise Ankara’da işlem satıcı Milas’ta alıcı Ankara’da belirtilen tapu müdürlüğünde verilen randevu saatinde aynı anda tapu dairesine giderek imzalar atılmak suretiyle işlem gerçekleştirerek tapu alıcıya verilmesine imkan sağlamakta. 5 Haziran 2018 30442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Taşınmaz Ticareti Yasasıyla İlgili yönetmelik gereği biz emlakçıların alması mecburi olan İl Ticaret Müdürlüklerinden alınan yetki belgesi alma tarihi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup bu Mesleği icra eden veya yeni başlayacak olan meslektaşlarımız bu tarihe kadar varsa eksikliklerini gidererek yetki belgelerini almaları gerekmekte” dedi.

Ev almanın tamda zamanı

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