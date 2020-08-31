YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 12 kişiye 57 bin 475 TL ceza

Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 12 kişiye 57 bin 475 TL ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 264 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 12 kişiye 57 bin 475 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 264 adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde bir ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 4 şahıs, fuhuş olayına karışan 3 kişi ve apart yetkilisi olan 5 şahsa idari para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 24 ile 30 Ağustos tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 264 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde 1 işyerinin ruhsatsız olduğu ve kumar oynandığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde 4 şahsa, kumar oynamaktan ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uymamaktan toplamda 5 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, fuhuş olayına karışan 3 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uymamaktan toplamda 3 bin 915 TL idari para cezası kesildi.
Denetimler sonucunda toplamda 12 şahsa korona virüs kurallarını ihlal etmekten ve diğer kuralları ihlal etmekten dolayı toplamda 57 bin 475 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.
Öte yandan, geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontroller neticesinde 12 ayrı adreste 120 apart dairesi kontrol edildi. Kontroller sonucunda 5 apart yetkilisine 45 bin 60 TL para cezası kesildi.

Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 12 kişiye 57 bin 475 TL ceza

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Kayrın: “Akkuyu NGS deneyimi, Türk sanayicisine uluslararası pazarlarda yeni yollar açabilir”
Kayrın: “Akkuyu NGS deneyimi, Türk sanayicisine uluslararası pazarlarda yeni yollar açabilir”
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Diyarbakır FK güç depoluyor
Diyarbakır FK güç depoluyor

Denizli Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:09
İkindi
16:48
Akşam
19:42
Yatsı
21:02

Denizli Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizli’de araç yangını
Denizli’de araç yangını
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yukatel Denizlispor sezonu açtı
Yukatel Denizlispor sezonu açtı
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.