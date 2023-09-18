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Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi

18.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan evden ve iş yerinden onlarca silah ile yüzlerce mermi çıktı.

Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi

Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada koltuk altlarından, dolaplardan, kıyafetlerden, poşetlerin içinden tek tek silah ve mermi topladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik çalışma başlattı. Çine ilçesinde M.K. isimli şahsa ait ev ve iş yerinde eş zamanlı arama yapıldı. Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş onlarca silah ve yüzlerce mermiyi tek tek buldu. Yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 335 adet tabanca fişeği, 586 adet basılmış fişek, 375 adet kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, 99 adet tabanca parça ve tertibatı, 6 adet şarjör, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 14 adet ağzı açılmış namlu, 51 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 adet uzun namlulu silah susturucusu, 2 adet scope dürbün, 1 adet torna makinesi, 1 adet kovan doldurma makinesi, 4 adet bakım yağı ve 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli M.K. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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