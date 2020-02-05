YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ev fareleri yakalandı

Ev fareleri yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti.

Ev fareleri yakalandı

Kayseri’de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti. M.A. (25), A.M. (23) G.M. (28) ve S.K.’nın (29) olaya karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ev fareleri yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.