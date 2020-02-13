Ev sahibini sandalyeye bağlayarak parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri evin sahibini sandalyeye bağlayarak parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı.
Günay B, Bedirhan B. ve Mert İ, Karamehmet Mahallesi Akçaova mevkisinde girdikleri evin sahibi Kemal Çallı'yı sandalyeye bağlayarak etkisiz hale getirdi.
Zanlılar, Çallı'nın evde bulunan yüklü miktarda parası ile kredi kartları, kimlik ve ehliyetini gasbederek kaçtı.
Kendi imkanlarıyla bağlı bulunduğu sandalyeden kurtulan Kemal Çallı, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgede çalışma yürüten Menteşe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelilerden Günay B. ve Mert İ'yi Muğla'da oto sanayisindeki bir lastikçi dükkanında saklanırken yakaladı.
Bedirhan B. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalanarak Muğla'ya getirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum