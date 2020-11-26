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Ev sahipleri hırsızlığa karşı uyarılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezine ikamet eden ev sahipleri tek tek hırsızlık olaylarına karşı bilgilendiriliyor.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen evden hırsızlık olaylarının önüne geçile bilmesi amacıyla ev sahiplerine uyarılarda bulundu.Ev sahiplerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan polis ekipleri aynı zamanda bilgilendirici broşürlerde dağıttı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezine ikamet eden ev sahipleri tek tek hırsızlık olaylarına karşı bilgilendiriliyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen evden hırsızlık olaylarının önüne geçile bilmesi amacıyla ev sahiplerine uyarılarda bulundu.
Ev sahiplerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan polis ekipleri aynı zamanda bilgilendirici broşürlerde dağıttı. Kapı zilini çalan kişileri görmeden kapıların açılmamasını, gece saatlerinde pencerelerin kapalı tutulmasını, pencere ve kapıların tamamen kapatılmadan evden çıkılmaması istenildi. Hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulunan polis ekiplerine ev sahipleri teşekkür etti.

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