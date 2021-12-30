"Ev tozu alerjisi Kovid gibi belirti verebilir" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Doktoru, Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Ev tozu akarları yani mitelara karşı duyarlı kişilerde alerjene tekrar temas etmeleri sonucunda, kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltılı nefes alıp verme ve göğüste sıkışıklık hissi gibi şikayetler görülüyor. Kovid PCR testi negatif çıkmasına rağmen şikayetleri devam edenler, mutlaka bir alerji uzmanına görünmeliler." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Doç. Dr. Nacaroğlu, ev tozu akarlarına karşı uyarıda bulundu.

Ev tozu akarlarına karşı alerjik reaksiyon veren kişilerde kuru öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık hissi ve hırıltılı nefes alıp verme gibi şikayetler görüldüğünü aktaran Nacaroğlu, özellikle belirtilerin Kovid ile karıştırıldığını, testin negatif çıkması üzerine teşhis ve tedavide geç kalındığını belirtti.

Akarların gözle görülemeyen mikroskobik canlılar olduğunu belirten Nacaroğlu, şunları kaydetti:

"Ev tozu akarları, yani mitelere karşı duyarlı kişilerde alerjene tekrar temas etmeleri sonucunda, kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltılı nefes alıp verme ve göğüste sıkışıklık hissi gibi şikayetler görülüyor. Kovid PCR testi negatif çıkmasına rağmen şikayetleri devam edenler, mutlaka bir alerji uzmanına görünmeliler. Ev tozu akarlarının vücut yapıları ile dışkıları alerjik özellik taşır. Bu yapışkan dışkı parçacıkları, çeşitli eşyalara yapışır ve sürekli havaya yayılır. Ev tozu akarları alerjik bünyeye sahip kişilerin solunum yoluna ulaştıklarında duyarlaşmaya neden olur. Alerjik olan kişiler özellikle yaşam alanlarını kendilerine uygun bir hale getirmelidir. Semptomlar görüldüğünde mutlaka alerji ve immünoloji uzmanından destek alınmalı."

Çevresel korunma tedbirlerine önce yatak odasından başlanılması gerektiğini vurgulayan Nacaroğlu, "Yatak odası sık sık havalandırılmalıdır. Yatak, yastık ve yorgan yün veya kuş tüyü olmamalıdır. Halılar kaldırılmalıdır. Kaldırılamıyorsa kısa tüylü, sentetik halı veya kilim kullanılmalıdır. Yün halılar kullanılmamalıdır. Evde duvardan duvara halı bulunmamalı.” ifadelerini kullandı.

Kullanılan nevresim, çarşaflar ve yastık kılıflarının en az 60 derece sıcak suda yıkanması gerektiği uyarısında bulunan Nacaroğlu, şu tavsiyeleri verdi:

"Minimum haftada 1 defa nevresim takımlarınızı değiştirin. Battaniye ve yorganlar ayda bir yıkanmalıdır. Yün battaniye kullanmayın. HEPA filtreli elektrik süpürgesi ile sık sık temizlik yapılmalı, temizlik sırasında çocuk odadan çıkarılmalıdır. Perdeler toz tutmayan yıkanabilir kumaştan olmalıdır. Kadife perde, hayvan postu kullanılmamalıdır. Üstü kumaşla döşeli bütün eşyalar yatak odasında çıkartılmalıdır. Kürkler, yün kazak ve süveterler gibi eşyalar çocuğun odası dışında kapalı dolapta bulunmalıdır. Yer döşemeleri ıslak bezle silinmeli. Tüylü veya içi doldurulmuş oyuncaklar kaldırılmalıdır. Havalandırma arttırılarak rutubetin de önüne geçilmeli."

