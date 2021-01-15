YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı

Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ev ve iş yerinden 662 adet tarihi eser çıktı

Afyonkarahisar’da elinde çok sayıda tarihi eser bulunun bir kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar’da elinde çok sayıda tarihi eser bulunun bir kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; O.Ç., isimli şahsın Dinar ilçesinde bulunan iş yeri ve ikamet adresinde yapılan aramada, 409 adet sikke, 226 adet obje, 20 adet yüzük, 6 adet ok ucu, 1 adet taşlaşmış ağaç fosili olmak üzere 662 adet tarihi eser ve 1 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç., hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:12
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Saglık Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

FETÖ’ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı

FETÖ’ye üye olmak suçundan bir kişi tutuklandı

İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen şahısları jandarma yakaladı

İzmir’den tarihi eser satmak için Afyon’a gelen şahısları jandarma yakaladı

Afyonkarahisar güne kar ile uyandı

Afyonkarahisar güne kar ile uyandı

Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.