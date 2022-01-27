Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Adana, Mersin ve Konya'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 ilde ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 8 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Adana'da farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, enerji nakil kabloları da çaldıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, 2 pala ve çalıntı malzemeler bulundu.

