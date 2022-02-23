Ev ve müştemilatını imalathaneye çevirip piyasaya kaçak sigara süren zanlı yakalandı

Bolu'da evini ve müştemilatını sigara imalathanesine dönüştürüp piyasaya sahte sigara sürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda S.M'nin (46) evinde ve müştemilatında sigara imalathanesi kurup burada sahte olarak imal ettiği sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada, 90 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 26 bin 800 dolu makaron, 64 bin 600 boş makaron, 18 bin içerisine sahte sigara konulmak için kullanılan kilitli poşet, 150 sahte TPDK bandrolü, elektrikle çalışan 3 makaron doldurma makinesi, sigara üretiminde kullanılan iki hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

