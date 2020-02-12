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Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim

MUĞLA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre illerden gelen katılımcıların da yer aldığı 57 katılımcıya "Ev ve Süs Hayvanları Satışı Yapan ve Yapacak Olanlara Yönelik Sertifika Eğitimi" verildi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 15.

Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre illerden gelen katılımcıların da yer aldığı 57 katılımcıya "Ev ve Süs Hayvanları Satışı Yapan ve Yapacak Olanlara Yönelik Sertifika Eğitimi" verildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince; Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı, hayvan bakım ve beslenmesi konularında bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinde verilen eğitim sonunda 57 katılımcı ‘Ev ve Süs Hayvanları Satışı Yapan ve Yapacak Olanlara Yönelik Eğitimi’ sertifikasını almaya hak kazandı.

Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim

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