Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın

SITKI YILDIZ - Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yurt genelinde sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova'da oluşturulan evde aşı uygulaması ekipleri, vatandaşların telefonla taleplerini kısa sürede karşılıyor.

Çalışan sayısı fazla olan işletmelerde yerinde aşı uygulaması başta olmak üzere AVM ve yoğunluğun olduğu bölgelerde kurulan çadırlarda aralıksız aşı çalışması yürüten İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların ayağına gidiyor.

Evde aşı talebini içeren telefonla harekete geçen sağlıkçılar, gerekli önlemleri alıp dakikalar içinde başvuru sahibinin adresine giderek aşısını yapıyor.

Yalova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Eyyüp Çağırtekin, AA muhabirine, son dönemde evde aşı uygulamasında görev aldıklarını söyledi.

Sağlık camiası olarak yurdun her yanında yoğun bir tempoyla aşı çalışması yürütüldüğünü belirten Çağırtekin, "Yatalak, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk çeken hastaların aşısını bir telefonla evine giderek yerinde yapıyoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşmaya çalışıyoruz. Umduğumuzdan daha fazla rağbet var." dedi.

- Her ekip günde 15-20 kişiye aşı yapıyor

Bugünlerde ağırlıklı olarak 3. doz aşıları yaptıklarını dile getiren Çağırtekin, her ekibin günde 15-20 kişiyi adresinde aşıladığını aktardı.

AVM, tersane, fabrika, organize sanayi bölgeleri, huzurevi gibi birçok alanda sağlık personelinin bu seferberliğe katıldığını vurgulayan Çağırtekin, şöyle konuştu:

"İnşallah bu hızla gidersek eylülde maskesiz ve sağlıklı günlere ulaşırız diye umuyoruz. Bakanlığımızın Türkiye genelinde uyguladığı en kısa sürede vakaya ulaşma hedefini Yalova'da da yerine getiriyoruz. Kısa sürede evlerine giderek ihtiyacı olan vakaların aşılarını yapmak güzel bir duygu. Kovid-19 ile mücadelede aşının önemini hepimiz idrak ettik. Bizim tavsiyemiz, henüz daha aşılanmamış kişilerin aşılarına başlamalarını diliyoruz."

Toplum Sağlığı Merkezinde ebe olarak görev yapan Mesude Kara da meslekte 32 yılı geride bıraktığını anlattı.

İhtiyacı olanlara en kısa sürede ulaşmanın, onlara hizmet sunmanın kendilerine mutluluk ve huzur verdiğini kaydeden Kara, bir an önce salgının bitmesini diledi.

- "Çok sevindim, sağ olsunlar"

İl merkezinde ikamet eden 90 yaşındaki Sadiye Gür ise telefonla ulaştıktan sonra yaklaşık 15 dakikada evine gelip aşısını yapan Kovid-19 savaşçılarına teşekkür ederek, "Çok sevindim, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Aşımı da pansumanımı da yaptılar. Allah uzun uzun ömürler versin, kolaylıklar versin, sağlık versin." ifadelerini kullandı.

Gür'ün kızı Zekiye Cirik (62), İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aşı yaptırmak istediklerini söylediğini aktardı. Cirik, şunları kaydetti:

"Devletimizin aşı politikası baştan beri takdire şayan. Hepimiz vaktinde aşılarımızı olmuştuk zaten. Bu varyant olayı çıktıktan sonra 3. aşı gereğini öğrendik. Yaşlı annem için talebimizi ilettik ve kısa sürede ekip evimize geldi. Gelmişken benim de 3. doz aşımı yaptılar. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir hizmet. Biz çok memnunuz. Bir sipariş versem herhalde daha geç gelirdi. O kadar çabuk geldiler. Anında cevap verdiler ve annem inanılmaz mutlu oldu. Alakaları, yaşlı anneme incitmeden yattığı yerden öyle bir hizmet vermeleri müthiş bir olay. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

