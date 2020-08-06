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Evde bakım alan kişilere kuaförlük hizmeti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da evde bakım hizmeti alan kişilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuaförlük hizmeti veriliyor.Adıyaman’da evde bakım hizmetinden faydalanan 7 binin üzerindeki kişilerden ihtiyacı olanlara evde kuaförlük hizmeti veriliyor.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızdan öz bakım ve kişisel bakımlarını yerine getiremeyen kişilere bu hizmeti veriyoruz.

Evde bakım alan kişilere kuaförlük hizmeti

Adıyaman’da evde bakım hizmeti alan kişilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuaförlük hizmeti veriliyor.
Adıyaman’da evde bakım hizmetinden faydalanan 7 binin üzerindeki kişilerden ihtiyacı olanlara evde kuaförlük hizmeti veriliyor.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızdan öz bakım ve kişisel bakımlarını yerine getiremeyen kişilere bu hizmeti veriyoruz. Kişisel bakımın bir parçası olan saç kesimi ve sakal tıraşı konusunda vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için belirli dönemlerde onları kontrollü sosyal hayat kuralları olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ziyaret ediyor ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Evde bakım alan kişilere kuaförlük hizmeti

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