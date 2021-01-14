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Evde Bakım Hizmeti 27 bin eve hizmet verdi

14.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Evde Bakım Hizmeti 27 bin eve hizmet verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Evde Bakım Hizmeti 2020 yılında 27 bin 774 eve hizmet verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Evde Bakım Hizmeti 2020 yılında 27 bin 774 eve hizmet verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 27 Bin 774 eve girildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.
Evde Bakım Hizmetiyle birçok vatandaşa hizmet verildi. 2020 yılı içerisinde ekipler bin 483 kişiye öz bakım, 328 haneye ev temizliği, 43 haneye ise hem öz bakım hem de ev temizliği hizmeti verildi. 1 yıllık veriler baz alındığında ise ekipler 3 bin 246 kişiye evde bakım hizmeti, toplam olarak 3 bin 318 haneye 5 bin 702 kalem ev temizliği hizmeti, 23 bin 925 kişiye 96 bin 667 kalem öz bakım hizmeti ve 561 haneye hem ev temizliği hem de öz bakım hizmeti verilmiş oldu.
Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.

Evde Bakım Hizmeti 27 bin eve hizmet verdi

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