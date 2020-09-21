Evde bakım hizmeti gönülleri fethediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ev işlerini yürütmekte zorlanan 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği ihtiyaçlarını özel ekiplerle gideriyor.

Gönül Belediyeciliği anlayışının gereği olarak insan odaklı hizmet üreten Süleymanpaşa Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Bakım ve Temizlik İşleri birimleri ile ev işlerini düzenli bir şekilde yerine getirmekte zorlanan vatandaşların yardımına yetişiyor.

Tertemiz yaşam alanları teslim ediyorlar

Engelli vatandaşlar ile 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini düzenli olarak ziyaret eden ekipler, evlerde ihtiyaç duyulan her türlü temizlik ve bakım hizmetini yerine getirerek vatandaşların yaşam alanlarını temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir durumda teslim ediyor ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunuyorlar.

Evde bakım ve temizlik hizmeti kapsamında, mutfak ve banyo hijyeni, ev genelinde silme, süpürme, toz alma, cam silme gibi temizlik işlemleri ile ihtiyaç halinde tamirat ve boya-badana gibi ev işleri gerçekleştiriliyor.