Evde bakım hizmetinden 9 ayda 4 bin 552 yaşlı ve hasta faydalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin zor durumda olan yaşlı, yatalak, engelli ve evsiz bireylere evde bakım hizmeti 9 ayda 4 bin 552 yaşlıya ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in ‘zor durumda olan her vatandaşın yanında olacağız’ talimatıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için sosyal hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda doktor, hemşire ve temizlik personelinden oluşan evde bakım hizmeti ekibi, yaşlı, engelli, yatalak hastaların tüm ihtiyaçlarını evlerine giderek karşılıyor. Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı evde bakım hizmetinden 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 4 bin 552 yaşlı ve hasta, faydalanırken mobil kuaförden ise 3 bin 812 vatandaş hizmet aldı. Antalyalı vatandaşların faydalandığı hizmet kapsamı içerisinde doktor ve hemşireler, periyodik olarak ziyaret ettikleri ve kendilerine ulaşan istek ve talepleri hassas bir şekilde değerlendirerek hizmet veriyor. Tıbbi malzeme desteği sağlanan, hastalara tansiyon, şeker takibi, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriliyor. Doktor ve hemşirelerin özenle gerçekleştirdiği evde bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlı ve hasta bireylerin evleri de temizleniyor. Aynı zamanda mobil kuaför hizmeti de veriliyor. Kuaför ekibi hasta ve yaşlı bireylerin saçlarını ve tırnaklarını keserek bakımlarını yapıyor.

93 yaşındaki Ayşe nine

Evde bakım hizmetinden faydalanan 93 yaşındaki Ayşe Özgül de evinde ziyaret edilerek muayene edildi. Tansiyonuna bakılıp şekeri ölçülen Ayşe ninenin odası temizlendi. Saçları kesilip, tırnaklarına bakım yapılan Ayşe Özgül “Aslında Zonguldak’ta yaşıyorum. Antalya’da kızımın yanında kalıyorum. Böylesine bir hizmet başka bir yerde görmedim. Beni muayene ettiler, iğnemi yaptılar. Saçlarımı kestiler. Bu hizmeti verenden de yerine getirenden de binlerce kez Allah razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Evde bakım hizmetinden faydalanan 86 yaşındaki Yüksel Beyoğlu’nun da doktor ve hemşire tarafından muayenesi yapıldı. Hasta bezi yardımı ile birlikte odasının temizliği de yapılan Beyoğlu’nun mobil kuaför tarafından saç ve tırnak kesimi gerçekleştirildi. Kızı Meliha Akyürek annesi ile birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Annem çok yaşlandı. Doktora götürmek zor oluyor. Sağ olsunlar evde bakım ekipleri bir telefonumuzla bizi yalnız bırakmıyor. Doktorlarımız hemşirelerimiz tedavimizi yapıyor. Temizlik ekibi evimizi temizliyor. Biz daha ne isteyelim” diye konuştu.

