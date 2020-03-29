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Evde bakım hizmetleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında evde bakım hizmetleri hızla devam ediyor.Korona Virüsü sonrası 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmalarının kısıtlandırılması ve kronik hastaların evden çıkmamasıyla birlikte Besni Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hastalara evde sağlık hizmeti sunuluyor.

Evde bakım hizmetleri devam ediyor

Adıyaman’ın Besni Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında evde bakım hizmetleri hızla devam ediyor.
Korona Virüsü sonrası 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmalarının kısıtlandırılması ve kronik hastaların evden çıkmamasıyla birlikte Besni Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hastalara evde sağlık hizmeti sunuluyor. Kronik rahatsızlıkları dolayısıyla evlerinden çıkmayarak kendilerini izole eden vatandaşlar için Besni Vefa Sosyal Destek Grubu, tek tek kapıları çalarak sağlık kontrolü gerçekleştiriyor. Sağlık hizmeti sunulan vatandaşlara aynı zamanda salgından dolayı tedbirli olmaları gerektiği ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını istenilerek uyarılarda da bulunuluyor.

Evde bakım hizmetleri devam ediyor

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