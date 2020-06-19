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Evde çalışırken iş ve aile yaşamı dengesini korumanın yolları

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Evde çalışırken iş ve aile yaşamı dengesini korumanın yolları

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topgül, Korona virüs olarak bilinen Covid-19 salgını nedeni ile yaygınlaşan evden çalışmada iş ve aile yaşam dengesine dikkat çekti.
Korona virüs salgını kapsamında, virüsün yayılımını önlemek amacı ile "Evde Kal" uyarıları bütün dünyada yaygınlaştırıldı. Evden çalışma şeklindeki esnek çalışma yönteminin bireylerin yaptıkları işlerdeki verimini arttırdığını ancak evden çalışmada dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunduğunu belirten Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topgül, evden çalışırken özellikle iş ve aile sınırlarını korumanın iki farklı dünyanın gerektirdiği rollerin çatışmasını önleyeceğini söyledi.
Evden çalışıldığı zamanlarda disiplini koruyabilmek için çalışma saatlerini tıpkı işyerinde çalışıyormuş gibi belirleyebilmek gerektiğini ifade eden Topgül, "Aksi takdirde ev ortamının getirdiği rahatlık çalışma saatlerini sekteye uğratacak ve çalışanın verimini düşürecektir. Bu sebeple çalışılan süre içerisinde, disiplinli bir çalışma için ayrı bir çalışma masasında hatta mümkün ise ayrı bir çalışma odasında çalışmak gereklidir. Böylece tıpkı iş yerinizdeymiş gibi yapılan işe daha fazla odaklanma imkânı sağlanacaktır. Sağlıklı bir çalışma ortamı ya da çalışma odası, yapılan işe pozitif katkılar sağlayarak motivasyonu arttıracaktır" dedi.
Evden çalışmanın en büyük sıkıntılarından biri de, çalışılan ortamdaki kişilerle kurulan iletişim eksikliği olduğunu söyleyen Topgül, "Bu durum çalışanda yalnızlık hissi oluşturmaktadır. Evden çalışılan zamanda da, işyerindeki gibi telefon ya da görüntülü görüşme şeklinde iletişim ve işbirliği içerisinde olmak çalışmayı daha verimli kılacaktır. Ayrıca bu sürelerde işyerindeki gibi kısa çay ya da kahve araları vermek, evden çalışılan süre içerisinde de enerji dolu çalışma saatleri için önemli bir etken olacaktır" diye konuştu.

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