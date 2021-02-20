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Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

20.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Bandırma’nın Çınarlı Mahallesi 52 Sokak’ta Aytaç A.’ya ait ikamette yangın meydana geldi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Bandırma’nın Çınarlı Mahallesi 52 Sokak’ta Aytaç A.’ya ait ikamette yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anında evde bulunduğu öğrenilen Aytaç A. adlı vatandaş kısmen duman yutması nedeniyle sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yangının ilk tespitlere ve vatandaşların ifadesine göre kontrolsüz şekilde oynanan çakmakla koltuğun tutuşması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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