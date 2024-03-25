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Evde çıkan yangında can pazarı: 2 yaralı

İHA İHA
25.03.2024 14:59
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Bursa’da bir evde çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Evde çıkan yangında can pazarı: 2 yaralı

Evde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak’ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında, evde bulunan Ayhan İ. ile annesi Eda İ. mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eda İ., ekiplerce evden çıkarılırken, Ayhan İ. odada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, Ayhan İ.’ye ulaşarak sedye yardımıyla evden çıkardı.

OĞLUNU GÖRDÜ, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangından çıktıktan sonra müdahaleyi reddeden Eda İ., yangından sedye ile çıkarılan oğlunu görünce baygınlık geçirdi. Eda İ. ve oğlu Ayhan İ., olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangını çıkış sebebi araştırılıyor.

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