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"Evde hayat, sofrada balık" kampanyası devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

"Evde hayat, sofrada balık" kampanyası devam ediyor

İZMİR (AA) - Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ile başlatılan "Evde hayat, sofrada balık" kampanyası kapsamında, alabalığın kilogramı 18,90 liradan satılıyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, balığın birçok hastalığa iyi geldiğini, ömrü uzattığını ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Alabalığın vitamin yönünden en zengin balık türlerinden biri olduğunu bildiren Kızıltan, "Yaş ilerledikçe vücutta üretimi azaldığından ilave takviye şeklinde alınması tavsiye ediliyor ancak haftada iki-üç kez alabalık tüketerek antioksidan işlevi gören bu vitamin grubuyla bağışıklık sisteminizi koruyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kızıltan, kampanya çerçevesinde alabalığın kilogramının 18,90 liradan tezgahlardaki yerini aldığını vurguladı.

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Alabalık Balık kampanya

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