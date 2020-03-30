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‘Evde Kal’ Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan sanatseverleri “Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi” ile buluşturacak.Beyoğlu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin virüs tehdidi nedeniyle tüm günlerini evlerinde geçiren vatandaşların ev halinin anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 3 Nisan Cuma günü Beyoğlu Belediyesi web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşturulacak.Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu’nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesinde Fotoğrafçı Timur Tahmaz tarafından verilen eğitimler, virüs sağlını nedeniyle bir süredir internet üzerinden dijital ortamda devam ettiriliyor.

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan sanatseverleri “Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi” ile buluşturacak.
Beyoğlu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin virüs tehdidi nedeniyle tüm günlerini evlerinde geçiren vatandaşların ev halinin anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 3 Nisan Cuma günü Beyoğlu Belediyesi web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşturulacak.
Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu’nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesinde Fotoğrafçı Timur Tahmaz tarafından verilen eğitimler, virüs sağlını nedeniyle bir süredir internet üzerinden dijital ortamda devam ettiriliyor. Evlerinde fotoğrafçılık eğitimi almaya devam eden öğrenciler bir taraftan da evdeki yaşamı fotoğrafladı. 28 kursiyerin objektifinden seçilen yaklaşık 40 fotoğraf “Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi” altında toplanarak Beyoğlu’nun ilk dijital fotoğraf sergisine imza atıldı.

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