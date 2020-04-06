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Evde kal, Büyükşehir ile zinde kal

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A. Ş. koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan Kayserililere eğlenceli aktivitelerle sporsuz bırakmıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs nedeniyle Kayseri’de de vatandaşlar evlerinde kalarak salgın süresince kendilerini izole ediyor. Uzun süre evlerinde kalan vatandaşların en önemli sorunlarından biri de yeterince hareket edememek. Yıl boyunca spor dolu ve hareketli bir yaşamı destekleyen etkinlikler yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A. Ş. bu süreçte yine vatandaşları yalnız bırakmıyor. Mahalle mahalle gezerek Kayserilileri spor ile buluşturan Spor A. Ş. İldem Mahallesi’ndeki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan eğlenceli aktivitelere mahalle sakinleri de evlerinden eşlik etti. Gerçekleştirilen etkinliklerle İldem Mahallesi’ndeki vatandaşlar beden rahatlığının yanı sıra ev içerisindeki rutinin dışına çıkarak ruhen de rahatlamış oldular.
Spor A. Ş. tarafından gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın keyifle katıldığı spor etkinlikleri her gün farklı mahallelerde sürdürülecek.

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Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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