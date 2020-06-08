Evde kal, resmini yap, tableti kap

Dünya Çevre Haftası’nda hayatı eve sığdıran Eyüpsultanlı çocuklar yarışıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl Korona virüs tedbirlerinden dolayı evde kalan çocuklara yeni etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Salgın sürecinde büyük bir sabırla evde kalan çocuklar hayatı eve sığdırırken, Eyüpsultan Belediyesi de “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla sıfır atık temalı resim yarışması düzenliyor.

3 kişiye tablet hediye

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sıfır atık temalı resim yarışmasında, ilk üçe giren çocuklara tablet hediye edilecek. Sıfır atık temalı resim yarışmasına katılmak için, çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde çeken çocuklar isim ve soyadıyla birlikte fotoğraflarını whatsapp hattından gönderebilecekler. Ayrıca yarışmaya sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden çocuklar katılabilecek. Son katılım tarihi 11 Haziran 2020 Perşembe günü olurken, yarışmanın sonuçları 15 Haziran Pazartesi günü Eyüpsultan Belediyesi resmi sitesinden yayınlanacak.

