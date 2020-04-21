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Evde kalan çocuklardan 23 Nisan klibi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

20 yaş altına gelen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Bodrum’daki çocuklar kendi imkanlarıyla evlerinde çektikleri 23 Nisan klibi büyük beğeni topladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

20 yaş altına gelen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Bodrum’daki çocuklar kendi imkanlarıyla evlerinde çektikleri 23 Nisan klibi büyük beğeni topladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümü koronavirüs tedbirleri nedeniyle önceki yıllardaki gibi kutlanamayacak olsa da Bodrum’da alternatif kutlamalar sürüyor. Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan klipte beğeni topladı. İlkokulun 1-D sınıfı öğrencileri evlerinde "Ben Türk Çocuğuyum" marşını okudu. Velilerin, bu sırada çektiği görüntüler, eserin orijinal seslendirmesi ile birleştirildi. Hazırlanan klipte, öğrencilerin evlerinin duvarlarını da bayrama özel süsledikleri görüldü.

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Muğla Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gonca Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
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