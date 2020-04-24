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Evde kalan çocukların bayramını kortejle kutladılar

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı ve TBMM’nin açılışının 100. Yılı kutlama etkinlikleri ilginç görüntülere sahne oldu.
Çocukların salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olduğu kutlamalarda protokol üyeleri çocuklara giderek onara muhteşem bir bayram yaşattı.
Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerdeki balkonlarda kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli’de de evlerin balkon ve camları Türk Bayrakları, Atatürk posterleri, balonlar, şiirlerle dolu pankartlarla süslendi. Çocuklara evlerde hem moral vermek hem de destek olmak amacıyla kortej düzenleyen Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekipleri organize bir şekilde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın öncülüğünde kentin cadde ve sokaklarında tur atarak çocuklara bayrak, balon dağıtarak sirenler eşliğinde bayramı kutladı.
Evlerin balkonlarında bulunan çocuklar kadar büyükler de alkış ve sloganlarla kortejdekilere teşekkür etti. Vefa Destek Ekiplerinin dağıttığı bayrak ve balonları alan çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Yaklaşık 2 saat süren 23 Nisan Kortejinin ardından belediye önünde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Biz bu sene tüm resmi bayramlarımız için ciddi hazırlıklar yapmıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınından dolayı ülkemizde de tedbirler alındı. Devletimizin aldığı tedbirlerin uygulanması kapsamında üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Evlerinde kalan çocuklarımızın bayramını kutlamak için yaklaşık 2 saat süren kortejimizi tamamladık. En az çocuklar kadar büyüklerin de coşkusunu, heyecanını yüreklerindeki sevgiyi ve gözlerindeki ışığı hep beraber gördük. Büyük bir coşkuyla evlerinden bayrak sallayarak bizlere eşlik ettiler. Bu millet iyi günleri de kötü günleri de beraber aşmıştır. Bugün bunun örneğine hep beraber şahit olduk. Tüm devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ile hep beraber hareket ederek bugün birlik beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. Bu zor günleri inşallah hep beraber birlik ve beraberlikle evde kalarak aşacağız” dedi.

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Giray Eczanesi
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Hayat Eczanesi
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Kusadasi
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