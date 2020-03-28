Evde kalan gençler, etkinlik videolarıyla eğlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birçok etkinlik videosu, sosyal medya üzerinden gençlerle buluşacak.

Kocaeli’de korona virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden Büyükşehir Belediyesi, “Evde kal” çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar 30 Mart Pazartesi gününden itibaren, Kılavuz Gençliğin sosyal medya hesapları üzerinden gençlerin erişimine sunulacak.

Gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar “Kılavuz Gençlik” sosyal medya kanallarından günün belli saat aralıklarıyla paylaşılacak. Saat 10.00’da “Evde Kal Sporsuz Kalma”, 14.00’de “Evde Bilim Videoları”, 15.00’de “Ödüllü Bilgi Yarışmaları”, 19.00’da “Ödüllü Bilgi Yarışmaları” ve 21.00’de Youtube üzerinden canlı yayın yapılacak.



