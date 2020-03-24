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  4. Evde kalan gurbetçi yaşlılara polis desteği

Evde kalan gurbetçi yaşlılara polis desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alış veriş desteği verildiği bildirildi.İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs salgın hastalığı tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, bankalara maaşlarını almak için gelen 65 yaş üstü yaşlılar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.Simav’daki Sırapayam Mahallesi Şehitler Bulvarı 8 numaralı evde misafir olarak bulunan ve kendi aracı ile Kayseri’ye gitmek için Kaymakamlık Makamı’ndan izin alan Osman Durmuş’a (69), seyahat izin belgesi polis ekiplerince imza karşılığı teslim edildi.Polis memuruna teşekkür eden Osman Durmuş “ Simav’da birkaç gün misafir kaldım, Kayseri’deki kendi evime dönmek için seyahat izin belgesi aldım.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alış veriş desteği verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs salgın hastalığı tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, bankalara maaşlarını almak için gelen 65 yaş üstü yaşlılar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Simav’daki Sırapayam Mahallesi Şehitler Bulvarı 8 numaralı evde misafir olarak bulunan ve kendi aracı ile Kayseri’ye gitmek için Kaymakamlık Makamı’ndan izin alan Osman Durmuş’a (69), seyahat izin belgesi polis ekiplerince imza karşılığı teslim edildi.
Polis memuruna teşekkür eden Osman Durmuş “ Simav’da birkaç gün misafir kaldım, Kayseri’deki kendi evime dönmek için seyahat izin belgesi aldım. Polis memurlarına teşekkür ederim” dedi.
Yasağa uyup TOKİ konutlarındaki evinden çıkmayan gurbetçi vatandaş Selahattin Doymaz (72), Mart ayının 13’ünde yurt dışından Simav’a geldiğini, o günden beri dışarı çıkmadıklarını belirterek, görevliler tarafından bilgilendirildiklerini ifade etti. Doymaz “ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim, bütün isteklerimizi evimize kadar getiriyorlar, onlara minnettarız. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
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