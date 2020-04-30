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Evde kalan İstanbullulara bahar yağmuru müjdesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında megakent İstanbul’da vatandaşların evde kalmaları üzerine su kullanımında artış yaşanmıştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında megakent İstanbul’da vatandaşların evde kalmaları üzerine su kullanımında artış yaşanmıştı. Meteoroloji ise müjde vererek İstanbul’da Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması Pazar ve Pazartesi günleri de etkili olacağı yönünde bilgi verdi.
İstanbul Valiliği meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporunu paylaşarak bir yandan mega kentte yaşayanları uyardı bir yandan da müjde verdi. Yapılan yazılı açıklamada uyarı olarak, “Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul’da bir haftalık süreçte beklenilen hava durumları ise şöyle açıklandı: “İstanbul’da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olması, Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması Pazar ve Pazartesi günleri de etkili olması tahmin ediliyor. Salı günü ara verecek yağışların Çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgârın güneybatı yönlerden esmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.”

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