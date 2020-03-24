Evde kalan yaşlılara Develi Belediyesi’nden yemek desteği

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında 21 Mart tarihi itibariyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor.

Yaşlı kimselerin evde kalmaları için ihtiyaçlarını gideren belediye ekipleri ayrıca yemek yapacak kadar sağlık durumu kötü olan yaşlılara da hazırlattığı yiyeceklerle destek oluyor. Bu salgından en çok zararı yaşlı kimselerin gördüğünü hatırlatan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Yaşlılarımız bizim tarihimizdir. Bu süreçten zarar görmemeleri için Develi Belediyesi olarak seferber olmuş durumdayız. Lütfen yaşlılarımızda hem kendileri hem de diğer hemşehrilerimizin sağlığı için evlerinden çıkmasınlar. Bizler onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Onlar da bu hususta bizlere ve devletimizin diğer kurumlarına zorluk çıkarmasın evlerinde sağlık ve huzur içerisinde vakit geçirsinler" dedi.

