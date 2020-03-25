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Evde kalanlara canlı konser

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Yeni Tip Korona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Süleymanpaşalılar için sosyal ağlar üzerinden canlı konser düzenleyecek.Süleymanpaşa Belediyesi, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirdiği kültür ve sanat faaliyetleri ile büyük beğeni toplamış, Mart ayı içindeki ve Nisan ayında yapılması planlanan etkinlikler ise Korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.

Evde kalanlara canlı konser

Süleymanpaşa Belediyesi, Yeni Tip Korona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Süleymanpaşalılar için sosyal ağlar üzerinden canlı konser düzenleyecek.
Süleymanpaşa Belediyesi, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirdiği kültür ve sanat faaliyetleri ile büyük beğeni toplamış, Mart ayı içindeki ve Nisan ayında yapılması planlanan etkinlikler ise Korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Bu süreçte kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden vatandaşlarını da yalnız bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi, tüm imkânlarını seferber ederek etkinliklerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Salgının etkilerinin en aza indirilebilmesi için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkışların sınırlandırılması sonrası, Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşların evlerinde hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek olan konser, canlı olarak Facebook üzerinden yayınlanacak. Konser canlı yayını, 25 Mart 2020 (bugün) saat 20.30’da başlayacak. Konservatuvar Şefi Salih Demirci ve Eğitmen Emine Özata’nın solist olarak yer alacağı ve konservatuvar eğitmenlerinin de enstrümanları ile eşlik edeceği konserde, popüler şarkıların yanı sıra nostaljik eserlere ve türkülere de yer verilecek.
Konservatuvar eğitmenleri müziğe doyuracak
Konseri takip edecek olan Süleymanpaşalılar müziğe ve eğlenceye doyacak. Facebook üzerinde Süleymanpaşa TV kanalından canlı olarak izlenebilecek olan konserle, Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların moral ve motivasyonlarının arttırılmasının amaçlandığı ifade edildi. “#EvdeKalSüleymanpaşa Biz Size Çalar Söyleriz” sloganıyla gerçekleştirilecek olan konseri, dileyen herkes internet üzerinden takip edebilecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada “#EvdeKalSüleymanpaşa” başlıklı kültür ve sanat etkinliklerinin süreç boyunca devam edeceği, canlı yayınların Facebook-Süleymanpaşa TV üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

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