YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

MANİSA HABERLERİ  | 28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden harmandalı oynamayı öğretiyor.Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve morallerini yüksek tutmalarını amaçlayan Sarıgöllü halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden harmandalı oynamayı öğretiyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve morallerini yüksek tutmalarını amaçlayan Sarıgöllü halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Her gün saat 16.00’da sosyal medya hesabı üzerinden 20 dakikalık yayınlarla kendisini izleyen insanlara harmandalı oynamayı öğreten Aktaş, büyük ilgi gördü. Aktaş, "Korona virüs nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşlarımızın evlerinde halk oyları öğrenmek, boş zamanlarını eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyorum. İlk etapta harmandalı oyunu ile başladım. Zamanla diğer yöresel oyunlarımızı öğretmek için de çalışma yapıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan 20 dakikalık bir eğitim vermekteyim. Etkinlikte vatandaşlarımızın da moral ve motivasyonlarını yerine getirmeyi düşündüm. Gerçekten büyük ilgi görmesi beni de çok mutlu etti’’dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Manisa Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:20
İkindi
16:51
Akşam
19:37
Yatsı
20:54

İlginizi Çekebilir

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.