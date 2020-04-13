Evde kalarak 7 gün 24 saat sağlık hizmeti almak mümkün

Evde kalarak 7 gün 24 saat sağlık hizmeti almanın mümkün olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Kovid 19) nedeniyle uzmanlar her fırsatta ’evde kal, sağlıklı kal’ uyarısında bulunurken düzenli olarak sağlık hizmeti almak zorunda olan hastalar veya ani bir sağlık hizmeti ihtiyacı duyanlar için Acıbadem Sağlık Grubu, ‘Acıbadem evinizde’ hizmetlerini geliştirdi.

Bu yeni hizmet, ‘Tüm branşlarda evde doktor muayenesi’, ‘Kadın doğum muayenesi’, ‘Bebek-Çocuk muayenesi ve aşı’, ‘Hemşirelik ve girişimsel hizmetlerin yanı sıra ‘Online doktor görüşmesini kapsıyor. Bu sayede, sağlık ihtiyaçları için hastaneye gidemediği durumlarda, doktorlar eve kadar geliyor. Muayene, tanı, tetkik ve tedavi gibi ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri evde sunuyor. Ya da isteğe göre sadece ’Online doktor görüşmesi’ yapılabiliyor ve doktor yönlendirmesine göre evde veya hastanede tanı, tetkik ve tedavi hizmeti alınabiliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ‘Acıbadem Evinizde’ hizmeti ihtiyaç duyulan tüm branşları kapsıyor. Buna göre, evde doktor muayenesi, kadın doğum muayenesi, bebek çocuk muayenesi ile aşısı, hemşirelik ve girişimsel hizmetlerin yanı sıra ‘online doktor görüşmesinden oluşan hizmetlerden faydalanabilmek için, web sitesinden, Acıbadem Online uygulamasından veya Acıbadem Çağrı Merkezi’nden randevu alınması yeterli oluyor. Evde muayene için doktorunuz evinize gelerek şikayetinize yönelik kontrolleri yapıyor. Eğer doktorunuz radyoloji tetkikleri yapılması gerektiğine karar verirse, istenen tetkike bağlı olarak, evinizde yaptırabiliyorsunuz.

Evde gerçekleşmesi mümkün olmayan tetkiklerde ise hastaneye davet ediliyorsunuz. Doktorunuz laboratuvar tetkikleri yapmayı uygun gördüğü durumlarda tüm laboratuvar testlerinizi evinizden çıkmadan, sağlık ekipleri aracılığıyla yaptırmanız mümkün oluyor. Hamilelik sürecinde iseniz yine branş hekimi tarafından kadın doğum muayenesi evinizde gerçekleştiriliyor; ihtiyaç halinde NST takibi, tahlil ve takipleriniz yapılıyor. Hizmet, bebek ve çocuklar için de hastaneyi evlere taşıyor ve çocuk sağlığı uzmanları tarafından muayenenin yanı sıra tanı, tahlil ve aşı hizmetleri veriliyor. Enjeksiyondan serum takmaya, yara bakımından pansumana dek daha birçok hizmet, yine hastane veya poliklinik yerine, uzman hemşireler tarafından evinizde yapılabiliyor.

