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Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Korona virüs tehdidi nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrısına uyan Çeşmeli vatandaşlar, evde ekmek yapmaya başlayarak yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını sosyal medya sayfalarında paylaştı.Korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" uyarılarını dikkate alan Çeşmeli vatandaşlar, evde geçirilen sürenin uzamasıyla dışarıdan almak zorunda kaldıkları bazı ihtiyaçlarını evlerinde yapmaya başladı.

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

Korona virüs tehdidi nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrısına uyan Çeşmeli vatandaşlar, evde ekmek yapmaya başlayarak yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını sosyal medya sayfalarında paylaştı.
Korona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" uyarılarını dikkate alan Çeşmeli vatandaşlar, evde geçirilen sürenin uzamasıyla dışarıdan almak zorunda kaldıkları bazı ihtiyaçlarını evlerinde yapmaya başladı. En çok ihtiyaç duyulan ürün ekmek olunca, birçok vatandaş kendi ekmeklerini kendileri yapmaya başladı. Ekmek yapan vatandaş sayısının artması nedeniyle Çeşme’deki marketlerde maya bulunamaz hale geldi. Çeşit çeşit ekmek yapan vatandaşlar, yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını da çekerek sosyal medya sayfalarında paylaştı.

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

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