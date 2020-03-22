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Evde kalın sağlıklı kalın

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.Belediye Başkanı Mehmet Canpolat dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mesaj yayımladı.

Evde kalın sağlıklı kalın

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mesaj yayımladı. Mesajında salgından korunma tedbirleri ile ilgili Türkiye’nin genelinde yapılan çalışmaların eş zamanlı Şanlıurfa ve Haliliye’de de yapıldığını belirtti. Canpolat, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ne yazık ki Türkiye’de de görüldü. Korona virüs başta komşu ülkelerimizde görülmeye başlamasından itibaren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ilgili diğer bakanlıklarımız da aldığı tedbirlerle virüsün ülkeye girişi önemli bir ölçüde yavaşlatıldı. İlk günden bu yana alınan tedbirlerle yerelde de bizler üzerimize düşen görevleri özveri ile yaptık. Bakanlılarımızın almış oldukları tedbirler kapsamında kalabalık alanlar ve virüsün yayılabileceği bütün iş yerlerini kapatma tebligatlarını gerçekleştirdik. Çalışması zorunlu olan veya çalışmaya devam eden iş yerlerine ise aralıksız olarak denetlemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bütün yerleri rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bizim hemşerilerimizden talebimiz acil ve zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmama yönündedir. Bizler üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız kendi kişisel hijyenlerine, aile hijyenlerine, ortam hijyenlerine dikkat etme hususundadır. Zor zamanları hep birlikte aşacağız inşallah” ifadelerini kulandı.

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Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
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