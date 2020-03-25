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Evde kalıp deneyimlerini anlatacaklar

KONYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Konya’da 65 yaş ve üzerindekilere yönelik, sosyal medyadan katılım sağlayabilecekleri "Bize Eski Konya’yı Anlat" isimli bir video paylaşım projesi başlatıldı.

Evde kalıp deneyimlerini anlatacaklar

Konya’da 65 yaş ve üzerindekilere yönelik, sosyal medyadan katılım sağlayabilecekleri "Bize Eski Konya’yı Anlat" isimli bir video paylaşım projesi başlatıldı. Projeye katılanlara sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.
Korona virüs tehdidi nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilerin tecrübe ve hatıralarının toplumun tamamına aktarılması amacıyla başlatılan kampanya, Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından, “Sen #Evdekal Bize Eski Konya’yı Anlat” sloganıyla duyuruldu. Bu zor zamanlarda özellikle büyüklerin değerinin daha da anlaşılması, onlara gösterilen saygının hissettirilmesi ve dışarı çıkmadan bütün ev halkının evlerde birlikte huzurla yaşamasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmada, büyüklerin evde anlattığı eski Konya’ya dair anılar ev halkı tarafından kayıt altına alınarak whatsapp hattından Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırılıyor. Video gönderenlere sürpriz hediyelerin de olduğu proje kapsamında gelen videolar, yine Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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