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  4. Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

Evde kalma tebligatına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

MANİSA HABERLERİ  | 04.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği il genelinde 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde tebligat yapılan 390 kişiden 2’sinin tebligata aykırı davrandığını tespit ederek toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 390 şahıs adresinde kontrol edilmiş olup, tebligata aykırı davrandığı tespit edilen Yunusemre ilçesindeki 2 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3.150’şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Manisa Valiliği il genelinde 14 gün süreyle evde kalmaları yönünde tebligat yapılan 390 kişiden 2’sinin tebligata aykırı davrandığını tespit ederek toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 390 şahıs adresinde kontrol edilmiş olup, tebligata aykırı davrandığı tespit edilen Yunusemre ilçesindeki 2 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3.150’şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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