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Evde konser zamanı

BURSA HABERLERİ  | 16.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, internetten canlı yayınlarıyla müziği evinize getiriyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı saran Covid 19 ile mücadele sürecinde evde kalanlar için internet üzerinden birçok sosyal aktivite gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, internetten canlı yayınlarıyla müziği evinize getiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı saran Covid 19 ile mücadele sürecinde evde kalanlar için internet üzerinden birçok sosyal aktivite gerçekleştiriyor. Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları ‘hafta içi her gün saat 14.00’te internet üzerinden online canlı yayınlarla evde kalanlar için mini konserler veriyor. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği sanatçılarının yanı sıra Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile Büyükşehir Belediye Bandosu ‘Evde Kal Müziksiz Kalma’ sloganıyla sevilen eserleri Bursalılar için seslendiriyor. İnternet üzerinden canlı yayınlanan mini konserler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.
Online yayınlarda çocuklar da unutulmadı. ‘Çocuk Saati’ programıyla evde kalan minikler de çocuk şarkılarının seslendirildiği müzikal eğlence ile hoşça vakit geçiriyor. Virüs salgını sebebiyle tüm önlemlerin alınıp, sosyal mesafeye dikkat edilerek çekimlerin yapıldığı canlı yayınlar ramazan ayına dek sürecek. 11 ayın sultanı ramazan ayında ise ekip, cuma akşamları ilahilerle Bursalıların karşısında olacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hafta içi saat 14.00’te çocuklar ve yetişkinler için gerçekleştirdiği mini konserleri facebook.com/bursaorkestra, instagram.com/bursaorkestra, youtube.com/bursaorkestra ve twitter.com/bursaorkestra sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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